"الأوقاف" توقع مذكرة لاستثمار أموال التبرع من ماليزيا

غزة – الرأي:

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا من أجل استثمار أموال التبرعات في مشاريع تفيد المحتاجين والمؤسسات الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الشئون الدينية عبد الهادي الأغا، أن المذكرة تعتبر تدشيناً لمسار من مسارات العمل الخيري والإغاثي والدعوي من خلال الشراكة من أحباء ماليزيا.

وبين "الأغا" في تصريح لوكالة الرأي الخميس، أن المذكرة تنص على إحداث تنمية مستدامة من خلال تمويل المشاريع الوقفية التي تشرف عليها المؤسسة الماليزية.

وقال: "سينتفع من تلك المشاريع المساجد وحلقات تحفيظ القرآن والمحتاجين في القطاع، إضافة صيانة العديد من المساجد التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير".

بدوره، أوضح مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد قمر الزمان، أنه سيتم البدء بمشاريع بقيمة 500 ألف دولار من قيمة التبرعات التي يقدمها الشعب الماليزي للشعب الفلسطيني.

وأضاف "قمر الزمان" لوكالة الرأي: "المتبرعين في ماليزيا يكونوا سعداء جداً عندما نخبرهم أن أموالهم جرى استثمارها في شراء جزء من أرض فلسطين من أجل وقفها لخدمة المحتاجين وإنجاز أمور مهمة لخدمة المساجد".