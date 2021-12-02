"كان": حماس تخترق "واتساب" يضم عناصر الأمن الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت قناة كان العبرية إن حركة حماس اخترقت مجموعات إخبارية "واتس اب"، تضم عناصر من جيش الاحتلال ومنظومة الأمن الإسرائيلية.

وزعمت القناة أن عناصر حماس يقومون بالتواصل مع الشخص الذي يعمل في المنظومة الأمنية ويرسل الأخبار، لمعرفة التفاصيل الكاملة للخبر.

وقالت: "حماس تراقب كافة مجموعات أخبار واتس آب الخاصة بمستوطنات غلاف غزة، وعندما يقوم ضابط الأمن بإرسال تحذير عن إمكانية وقوع عملية، تعرف حماس بذلك".

وأشارت إلى أن هذا الأمر يساعد حماس كثيرًا في تغيير صورة الوضع واتخاذ قرار بتنفيذ العملية أو إلغائها.

وأضافت "أصبح لدى إسرائيل تصوّر بأن هذا الشيء يضر بسير الحياة اليومية في إسرائيل، لذلك قررت خلال عملية حارس الأسوار استهداف منظومة السايبر التابعة لحماس بغزة".