كيف تعد مشروب الكركم الذى "يساعد فى محاربة الالتهاب

يستمد الكركم قوته الطبية من مركب الكركمين، الذي يحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تكون مفيدة للهضم وإزالة السموم وتسكين الآلام، وأظهرت العديد الدراسات قدرته على المساعدة في مكافحة الاكتئاب.

ووفقا لتقرير لموقع healthline ثبت أن الكركمين عامل فعال مضاد للالتهابات قد يكون لديه القدرة على تقليل مخاطر إصابة الشخص بأمراض القلب، ومنع السرطان ، وعلاج لمرض الزهايمر ، والمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

فوائد الكركم

يحارب الالتهابات

يعزز نشاط إنزيم مضادات الأكسدة في الجسم

قد يساعد في علاج الاكتئاب

يمكن أن يساعدك إضافة القليل من الفلفل الأسود إلى وصفات الكركم في الحصول على أقصى استفادة منه، يعزز مصدر الفلفل ومركب البيبيرين النشط بيولوجيًا امتصاص الكركمين في الجسم بنسبة تصل إلى 2000٪ ، مما يجعل التوابل أكثر فعالية بجرعات أصغر.

من أسهل الطرق لجني فوائد الكركمين هى: حضّر شاي لاتيه الكركم، المعروف أيضًا باسم "الحليب الذهبي"، والكركمين قابل للذوبان في الدهون ، لذلك من الجيد شرب هذا اللاتيه مع وجبة دسمة أو صنعه بالحليب الكامل أو حليب جوز الهند.

وصفة لاتيه شاي الكركم

الكمية تكفي 2

مكونات

2 كوب حليب من اختيارك (كامل ، جوز الهند ، لوز ، إلخ)

1 1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج المقشر

1 ملعقة كبيرة عسل

رشة فلفل أسود

طريقة العمل

سخني جميع المكونات في قدر صغيرة حتى تنضج على نار هادئة.

اخفقى جيداً لتذوب البهارات وتقسم إلى كوبين.

الجرعة: تناول 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الكركم يوميًا وقد تبدأ في الشعور بالفوائد بعد حوالي أربعة إلى ثمانية أسابيع.

الآثار الجانبية المحتملة للكركم

لا يبدو أن الكركم يسبب أي آثار جانبية كبيرة ، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من الصداع أو الغثيان أو اضطراب الجهاز الهضمي أو الإسهال بعد تناول جرعات عالية لفترة طويلة من الزمن.

استشر طبيبك دائمًا قبل إضافة أي شيء إلى روتينك اليومي لمعرفة الأفضل لك ولصحتك الفردية في حين أن لاتيه الكركم آمن بشكل عام فإن شرب الكثير منه في يوم واحد قد يكون ضارًا.