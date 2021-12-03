المرور: وفاة شاب بحادث سير شمالي القطاع

غزة-الرأي:

توفي مواطن، صباح الجمعة، بحادث سير في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، في تصريح مقتضب، إن الشاب حمودة طليع ولود (25 عاماً) سكان منطقة بئر النعجة، توفي جراء حادث تصادم دراجة نارية مع شاحنة قرب مركز شرطة جباليا البلد شمالي القطاع.

وأضافت المرور أنه تم نقل الشاب للمستشفى مفارقاً للحياة، وقد تم فتح قضية من قبل مكتب تحقيقات الحوادث.

وأوضحت أنه تم حجز الشاحنة وتوقيف سائقها (ي، ق) 40 عاماً، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي إحصائية الحوادث خلال 24 ساعة الماضية، قالت المرور إن 11 حادث سير وقعت في قطاع غزة، نتج عنها حالة الوفاة المذكورة.

وذكرت أنه لم تُسجل إصابات نتيجة تلك الحوادث، إلا أنها خلفت أضراراً مادية وتلفيات بعدد من المركبات.