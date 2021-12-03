الصحة: حالة وفاة و95 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 714 فحصًا مخبريًا وتعافي 105 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 187558 إصابة بينها 1397 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184509 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1652 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 34 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 511405 شخص.