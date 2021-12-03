استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال بالداخل المحتل

الداخل المحتل-الرأي:

استشهد الشاب فتحي محمد جبارين، وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، برصاص شرطة الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة كانوا على متنها في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب جبارين استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة بعد أن نقل إلى مستشفى هعميق في العفولة، فيما وصفت حالة الشاب المصاب بالمتوسطة.

وزعم الناطق باسم شرطة الاحتلال، أن المركبة التي كان على متنها الشابين، دهست شرطيين وأصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة، مدعيًا أنه عثر على مسدس داخل مركبة الشابين.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن الحدث وقع خلال دوريات مكثفة لشرطة الاحتلال منذ أمس في مدينة أم الفحم على خلفية جريمة القتل التي وقعت صباح أمس، وتبعها إحراق منازل وإطلاق نار من قبل عائلة الشاب القتيل.