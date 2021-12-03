وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة شاب بحادث سير شمالي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدرس تقديم لائحة اتهام ضد مستوطني رام الله وكالة الرأي الفلسطينية بسبب مناورة.. الاحتلال يغلق جزئيًا حاجز ايرز وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش الخطوات الرامية لتحقيق دعم لجان الأحياء وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ومؤسسة " INH" يوقعان مذكرة تعاون وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية برفح تكرّم صنّاع الجمال لجهودهم في خدمة المدينة وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يستقبل لجنتي القانونية والداخلية بالتشريعي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال بالداخل المحتل

03 كانون أول / ديسمبر 2021 11:18

-large
-large

الداخل المحتل-الرأي:

استشهد الشاب فتحي محمد جبارين، وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، برصاص شرطة الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة كانوا على متنها في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب جبارين استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة بعد أن نقل إلى مستشفى هعميق في العفولة، فيما وصفت حالة الشاب المصاب بالمتوسطة.

وزعم الناطق باسم شرطة الاحتلال، أن المركبة التي كان على متنها الشابين، دهست شرطيين وأصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة، مدعيًا أنه عثر على مسدس داخل مركبة الشابين.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن الحدث وقع خلال دوريات مكثفة لشرطة الاحتلال منذ أمس في مدينة أم الفحم على خلفية جريمة القتل التي وقعت صباح أمس، وتبعها إحراق منازل وإطلاق نار من قبل عائلة الشاب القتيل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟