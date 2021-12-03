مصرع طفل بحادث سير في جنين

جنين - الرأي

لقي طفل (5 سنوات) في بلدة كفر راعي جنوب مدينة جنين مصرعه اليوم، إثر حادث دهس.

وأفادت مصادر طبية أن طفلا وصل إلى مستشفى جنين متوفيا إثر حادث سير وقع في بلدة كفر راعي جنوب مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية أن الطفل هو محمد وليد الأطرش يبلغ 5 سنوات.



