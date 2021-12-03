بعد أكثر من عام.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "حمدان" لذويه

رام الله - الرأي

سلمت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى محمد حمدان (16 عامًا) من دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد "حمدان"، بعد استشهاده برصاص الاحتلال في القرية قبل أكثر من عام.

وجرى تسليم جثمان الشهيد لعائلته، على حاجز نعلين العسكري غرب رام الله.

وأصيب مطر في 20 آب/ أغسطس عام 2020، حين كان ضمن مجموعة من ثلاثة فتية دون سن الـ18، استهدفهم جنود الاحتلال قرب “الشارع الالتفافي” على أطراف قرية دير أبو مشعل.

وجراء الحادثة، أصيب الفتية الثلاثة، واعتقل الاحتلال محمد مطر وكانت حالته خطيرة، وأعلن بعد ساعات عن ارتقائه شهيدًا، فيما نقل الآخران إلى مستشفى برام الله لتلقي العلاج.