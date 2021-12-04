وكالة الرأي الفلسطينية منتخب فلسطين يواجه السعودية فى مباراة لا تقبل القسمة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يسعى لمواصلة الصحوة مع تشافي خلال مواجهة بيتيس بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد فى مهمة صعبة ضد سوسيداد فى الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية بعد أكثر من عام.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "حمدان" لذويه وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مصرع طفل بحادث سير في جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طيارين إثر هبوط اضطراري لطائرة حربية للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تقارير: حماس رفضت عروضا لرفع حصار غزة مقابل هدنة طويلة وكالة الرأي الفلسطينية انهيار جزئي منطقة باب الحديد بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال بالداخل المحتل
أخبار » الأسرة و المجتمع

5 أطعمة تساعدك على سد الشهية

04 كانون أول / ديسمبر 2021 08:17

11
11

إذا كنت من الأشخاص الباحثين عن الرشاقة فهذا التقرير سيكون مفيدًا لك؛ لأنك ستتعرف من خلاله على أبرز وأهم الأطعمة التي تساعدك في سد الشهية والتقليل من نسبة تناول الطعام، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:

-البيض

يعد من أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له، كالكالسيوم والبروتين، ولذا تناوله يعد مفيد للجسم، وأيضًا يساهم في سد الشهية وتقليل فرص الشعور بالجوع لأنه يأخذ وقت طويل في الهضم.

-القهوة

يساعد فنجان القهوة علي تقليل فرص الشعور بالشبع، لأنه يزيد من إفراز هرمون مهمة في الأمعاء والمسئول عن الشعور باشبع يطلق عليه "PYY"، كما أنها تحتوي علي مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

-الفول والعدس

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد وترغب في سد الشهية فعليك تناول البقوليات في الصباح، فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا  غنية بالألياف والبروتين، ولذا تناولها مفيد وأيضا يساعدك في عملية التخلص من الوزن الزائد.

-الشوكولاتة الداكنة

تساعد علي شعورك بالشبع لأنها تأخذ وقت في الهضم، وتعمل علي سد الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، ولذا تناولك لها يعد خيارا رائعا.  

-الأسماك

تناول السمك يساعد في إفراز هرمون "اللبتين" الذي من دوره تقليل الشعور بالجوع، ولذا تناولك لهذا الغذاء يعد رائعا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟