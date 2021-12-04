تعرف على العلامات المؤكدة لإصابتك بفيروس كورونا بعد التطعيم

من الممكن أن تصاب بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم، وتتزايد هذه الاحتمالية مع ضعف جهاز مناعتك، لهذا السبب وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على معززات اللقاح لكل شخص يزيد عمره على 18 عامًا، ويجب تناوله بعد ستة أشهر من آخر جرعة، ولكن ما هي العلامات المؤكدة على الإصابة بكورونا حتى بعد التطعيم؟ في السطور القادمة سنتعرف على عدد من العلامات بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 - فقدان حاسة الشم والتذوق

إحدى العلامات التي تشير إلى احتمال إصابتك بالعدوى هي فقدان حاسة الشم والتذوق في بعض الأحيان، على الرغم من أن الفيروسات أو الحالات الطبية الأخرى يمكن أن تسبب ذلك أيضًا، إلا أنه في الوقت الحالي قد يعني ذلك أنك مصاب حتى في حالة عدم وجود أعراض أخرى.

2 - الحمى

الحمى هي واحدة من أهم ثلاثة أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

3 - السعال

على الرغم من أن السعال يكون جافًا بشكل نموذجي، إلا أنه قد يكون رطبًا في بعض الأحيان، حيث أفاد تقرير منظمة الصحة العالمية فى فبراير 2020، أن 55924 حالة إصابة بنسبة 66.7٪ كان لديها سعال جاف، مقابل 33.4٪ كانوا يسعلون المخاط.

4 - التهاب في الحلق

يعتقد أخصائيو الأنف والأذن والحنجرة أنه لم يتم إيلاء اهتمام كافٍ لالتهاب الحلق كأحد أعراض كورونا.

5 - قد يكون لديك صداع

الصداع هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا نظرًا لأنك قد تصاب بها عادةً بسبب الإجهاد أو الضوضاء العالية فقد لا تربطها بفيروس كورونا.

6- احمرار العين

العين الوردية هي واحدة من تلك التهابات العين المزعجة التي يعاني منها معظمنا في مرحلة ما من الحياة، ومع ذلك، تشير الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إلى أن الحالة التي تسمى أيضًا التهاب الملتحمة، يمكن أن تكون مرتبطة بكورونا، وأوضحوا أن العديد من التقارير تشير إلى أن الإصابة بالفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة الخفيف الذي لا يمكن تمييزه عن العدوى الفيروسية الأخرى، وربما ينتقل عن طريق ملامسة الملتحمة بالهباء الجوي.

7 - الأعراض الأخرى

أبلغ مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أن المرضى يعانون من قشعريرة، وآلام في العضلات أو الجسم، واحتقان أو سيلان في الأنف، وغثيان أو قيء وإسهال، فالأشخاص المصابون بكورونا لديهم مجموعة واسعة من الأعراض المبلغ عنها تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى الشديدة، وقد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من الإصابة بالفيروس.