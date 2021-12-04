الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا فوق المناطق الجبلية الى دافيء في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، بعد غد الاثنين، غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، إلى بارد ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.