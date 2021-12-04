الاحتلال يعتقل 26 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة صوريف شمال الخليل.

قالت مصادر محلية إن الحملة طالت اعتقال أكثر من 24 شابا معظمهم أسرى محررين، إضالة لاعتقال طفل من رام الله وشاب من الخليل.

وعرف من المعتقلين كلاً من:

1. د. سمير صالح القاضي.

2. مالك تيسير القدسي غنيمات.

3. بهاء يوسف عرعر.

4. معروف وحيد أبو فارة.

5. ضياء خالد محمود غنيمات

6. مروان محمد عبدالقادر أبو فارة.

7. ابراهيم محمد عبدالقادر أبو فارة.

8. مجدي محمد عبدالقادر ابوفارة

9. عنان محمود عواد القاضي.

10. أحمد محمود عواد القاضي.

11. يحيى محمود عواد القاضي.

12. نور عنان محمود عواد القاضي.

13. حسام أحمد عبد الفتاح الهور.

14. حسام عامر حدوش.

15. أيمن محمد الهور (أيمن هنية).

16. محمد ابراهيم الهور.

17. تقي الدين جمال الهور.

18. مجاهد خالد الهور.

19. مصعب خليل غنيمات

20. بهاء زياد أمين أبو فارة.

21. ابراهيم اكوانين احميدات.

22. شادي ابراهيم غنيمات.

23. فادي ابراهيم غنيمات.

24. أحمد اسماعيل غنيمات.

إضافة إلى اعتقال:

25. الطفل بهاء شبانة- سنجل شمال رام الله

26. أيمن الشعراوي- الخليل