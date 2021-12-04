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في قبضة القسام 4 أسرى

هنية: قضية الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا

04 كانون أول / ديسمبر 2021 11:13

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

غزة - الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل هنية أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على رأس أولويات وأجندة حركة حماس والمقاومة.

وقال هنية خلال كلمته في انطلاق أعمال جلسة الأسرى والشهداء والجرحى في اليوم الثالث من مؤتمر "رواد ورائدات بيت المقدس الثاني عشر"، إن ما تقدمه حماس من تضحيات وشهداء وأسرى وجرحى وإبعاد وتقلب على جمر الزمن يؤكد صحة المسار وصدق التوجه.

وكشف أن حماس لديها أربعة أسرى من الاحتلال في قبضة القسام، مشددًا على أن هؤلاء الأسرى لن يروا الشمس مطلقًا إلا إذا تنعّم أسرانا بشمس الحرية.

وأشار هنية إلى أن حركة حماس نفذت أول عملية أسر لجنديين إسرائيليين بعد عام واحد من انطلاقتها.

وأضاف أن حماس قدمت قادتها شهداء في لوحة شرف تبدأ ولا تنتهي، وإن غابوا عن الأنظار فهم في الوجدان، وآخرهم البطل فادي أبو شخيدم الذي هب للدفاع عن الأقصى.

وتابع: فخر لحماس وجود عدد كبير من أبطالها وقادتها داخل سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن حماس تتقلب على جمر الزمن، لكنها قبلت التحدي بالشهداء والجرحى والأسرى والإبعاد والمطاردة.

وأكد هنية أن حركة حماس تحتل الصدارة في مشهد المقاومة على أرض فلسطين، وتسير في خط ثابت منذ انطلاقتها، مشددًا على أن طريق التحرير والوصول إلى الأقصى وكل فلسطين لا يمر إلا عبر فوهات البنادق.

ولفت هنية إلى أن الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال وإرهابه، لكنهم أيضًا تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم.

 

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