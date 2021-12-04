حالة وفاة و64 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 70 حالة بعد إجراء 434 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي ذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 187622 إصابة، والحالات النشطة 1390 حالة، والمتعافين 184579 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1653 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وذكرت أن جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 511405 أشخاص.