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مقتل شاب إصابة آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين

04 كانون أول / ديسمبر 2021 02:07

جنين – الرأي:

أعلن المتحدث باسم الشرطة بالضفة المحتلة العقيد لؤي ارزيقات مقتل شاب، وإصابة آخرين بجروح، ظهر اليوم السبت، إثر شجار وقع أمام الجامعة الامريكية في جنين.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة والاجهزة الامنية تدفع بتعزيزات كبيرة للمكان في هذه الأثناء.

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