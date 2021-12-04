3 وفيات و190 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

الضفة المحتلة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات، و190 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و228 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة في أريحا والأغوار، وأخرى في رام الله والبيرة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 10، الخليل 48، بيت لحم 24، رام الله والبيرة 22، جنين 10، طولكرم 4، ضواحي القدس 1، نابلس 6، أريحا والأغوار 2.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 5، الخليل 64، بيت لحم 27، رام الله والبيرة 25، جنين 17، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، نابلس 7، قلقيلية 6، أريحا والأغوار 3، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2525 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 51 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مصابا، بينهم 5 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.