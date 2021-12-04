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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية: أي مواطن غير مُطعم لن يتمكن من التسجيل للسفر

04 كانون أول / ديسمبر 2021 03:23

غزة- الرأي:

قررت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وحرصاً على توسيع رقعة مُتلقي اللقاح لتحقيق المناعة والوقاية من الفيروس.

و أوضحت الهيئة في تصريح لها أنه لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونياً أو من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021.

و أهابت الهيئة بجميع المواطنين الراغبين في التسجيل للسفر، للمسارعة في تلقي اللقاح حرصاً على السلامة العامة.

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