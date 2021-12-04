بلدية دير البلح تستعرض تجربتها في محاكم البلديات

غزة- الرأي:

أكد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو على أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين البلديات بما يعزز العمل ويطوره بالشكل المطلوب وفق الأسس والقوانين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تبادل الخبرات بين البلديات في مجال الإجراءات التنفيذية ومحاكم البلديات بحضور ممثلي عن بلديات قطاع غزة ال25.

وتحدث عن تجربة بلدية دير البلح في محاكم البلديات والإجراءات التي تم اتخاذها وطرق التنفيذ وفق القوانين لتحقيق المصلحة العامة وسيادة القانون، موضحاً أن محكمة صلح بلديات المحافظة الوسطى تأسست عام 1987 للقيام بكافة الأعمال المطلوبة.

من جانبه تحدث المحامي محمد أبو ميري ممثلاً عن بلدية دير البلح عن صلاحيات محكمة البلديات حيث يتم النظر في القضايا والمخالفات التي ترتكب ضد الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى البلديات بحيث تعقد جلسة واحدة لها كل اسبوع أو كل أسبوعين مرة واحدة حسب مقتضى الحال وتصدر قراراتها بعد النظر في القضايا المقدمة اليها .

كما استعرض القوانين والانظمة التي تستند إليها محكمة صلح بلديات المحافظة الوسطى وهي قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936، قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 2004م، قانون الحرف والصناعات رقم 413 لسنة 1972، قانون المياه والصرف الصحي رقم (2) لسنة 1992، قانون الأسواق المادة رقم (2) لسنة 2003، لافتاً إلى آلية سير العمل في محاكم البلديات والصعوبات التي تواجههم خلال القيام بمهام عملهم.

وفي ختام اللقاء تم الخروج بالعديد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل لخدمة الصالح العام

يذكر أن هذا اللقاء ضمن أنشطة شبكة تبادل الخبرات الإقليمية والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون GIZ وبالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بهدف إيجاد منبر لتبادل المعرفة والخبرات بين الموظفين العاملين في القطاعات الرئيسية في الهيئات المحلية.