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الطقس: أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى

05 كانون أول / ديسمبر 2021 08:28

غزة- الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية ان الجو اليوم الأحد سيكون غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع اعتباراً من ساعات الظهيرة سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً وتسقط امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، إلى بارد ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غدٍ الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع اعتباراً من ساعات الظهيرة سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من: تدني مدى الرؤيا الأفقية وارتفاع نسبة الغبار في الجو، ومن خطر التزحلق على الطرقات التي تشهد هطول للأمطار.

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