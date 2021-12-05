وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بحظر الكويت دخول السفن من وإلى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام منزل الشهيد سليمة في سلفيت والتحقيق مع أفراد عائلته وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف محطة توليد كهرباء غزة لعدة ساعات لأعمال صيانة وكالة الرأي الفلسطينية اليوم الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس بعد خوضه إضراباً لـ131 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ 111 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية الشجاعية يستعيد لاعبه البارز .. والشاطئ يغيب عنه لاعبين وكالة الرأي الفلسطينية كيفية النشر على Pinterest من جهاز كمبيوتر أو هاتف فى خطوات وكالة الرأي الفلسطينية جاكت من المشروم.. العلماء يطورون بديلاً نباتيًا للجلد من الفطريات وكالة الرأي الفلسطينية مساعد أمازون الآن يمكنه تنبيهك بانتهاء دورة الغسيل
أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على الفوائد الصحية للعسل

05 كانون أول / ديسمبر 2021 08:46

11
11

العسل مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، كما أنه يترك تأثيرًا مهدئًا على الجهاز الهضمي والعقل والجسم، لا يدرك الكثيرون الاستخدامات المتعددة للعسل، يمكن استخدامه بعدة طرق لتعزيز صحتك العامة، فيما يلي بعض الطرق غير المعتادة لاستخدام العسل لأغراض مختلفة، وفقا لما نشره موقع " "doctor-ndtv".

1. للسعال

يمكن أن يساعد العسل في تقليل السعال ومحاربة التهاب الحلق، قم بوضع  قطرات من عصير الزنجبيل وخلطه مع ملعقة كبيرة من العسل، يمكنك تناول هذا الخليط قبل النوم لبضعة أيام.

2. للجروح

تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا والفطريات في التئام الجروح وفقًا لمايو كلينك، فقد ثبت أن استخدام العسل من الدرجة الطبية يعزز التئام الجروح، خاصة في الحروق، تشير الدراسات إلى أنه يمكن استخدام العسل على الجروح لتعزيز التئامها لكن لا يجب الاعتماد على العسل للعلاج .

3. للبشرة

يساعدك العسل على تعزيز صحة البشرة، ويعمل كمرطب طبيعي ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب، يمكنك تحضير أقنعة ومقشرات منزلية الصنع بمساعدة العسل.

4. للأرق

الأرق حالة يعانى فيها الشخص صعوبة في النوم،ويساعد إضافة العسل إلى النظام الغذائي على تحسين النوم لأنه يترك تأثيرًا مهدئًا على عقلك وجسمك، يمكنك إضافة العسل إلى الحليب الدافئ وشربه قبل النوم.

5. تشقق الشفاه

يمكن استخدام العسل كعلاج لتشقق الشفاه، ببساطة خذي بعض العسل الصافي وضعيه على شفتيك كقناع، يمكنك أيضًا تحضير مقشر الشفاه بالعسل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟