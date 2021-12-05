تعرف على الفوائد الصحية للعسل

العسل مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، كما أنه يترك تأثيرًا مهدئًا على الجهاز الهضمي والعقل والجسم، لا يدرك الكثيرون الاستخدامات المتعددة للعسل، يمكن استخدامه بعدة طرق لتعزيز صحتك العامة، فيما يلي بعض الطرق غير المعتادة لاستخدام العسل لأغراض مختلفة، وفقا لما نشره موقع " "doctor-ndtv".

1. للسعال

يمكن أن يساعد العسل في تقليل السعال ومحاربة التهاب الحلق، قم بوضع قطرات من عصير الزنجبيل وخلطه مع ملعقة كبيرة من العسل، يمكنك تناول هذا الخليط قبل النوم لبضعة أيام.

2. للجروح

تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا والفطريات في التئام الجروح وفقًا لمايو كلينك، فقد ثبت أن استخدام العسل من الدرجة الطبية يعزز التئام الجروح، خاصة في الحروق، تشير الدراسات إلى أنه يمكن استخدام العسل على الجروح لتعزيز التئامها لكن لا يجب الاعتماد على العسل للعلاج .

3. للبشرة

يساعدك العسل على تعزيز صحة البشرة، ويعمل كمرطب طبيعي ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب، يمكنك تحضير أقنعة ومقشرات منزلية الصنع بمساعدة العسل.

4. للأرق

الأرق حالة يعانى فيها الشخص صعوبة في النوم،ويساعد إضافة العسل إلى النظام الغذائي على تحسين النوم لأنه يترك تأثيرًا مهدئًا على عقلك وجسمك، يمكنك إضافة العسل إلى الحليب الدافئ وشربه قبل النوم.

5. تشقق الشفاه

يمكن استخدام العسل كعلاج لتشقق الشفاه، ببساطة خذي بعض العسل الصافي وضعيه على شفتيك كقناع، يمكنك أيضًا تحضير مقشر الشفاه بالعسل.