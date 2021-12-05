جاكت من المشروم.. العلماء يطورون بديلاً نباتيًا للجلد من الفطريات

طور العلماء بديلاً نباتيًا للجلد المصنوع من الفطريات، وتم إنشاء الجلد المزيف من جانب شركة MycoWorks للمواد الحيوية ومقرها سان فرانسيسكو، وهو مصنوع من خيوط أنبوبية موجودة في الفطريات، وتعد المادة الجديدة أكثر لها تأثير بيئي أقل من الجلد الطبيعي المصنوع من جلود الحيوانات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل MycoWorks بشكل وثيق مع حرفيي الجلود التقليديين ذوي الخبرة في صناعة الجلود الجاهزة لجعلها غير قابلة للتمييز عن الجلد الطبيعي.

وهذه الملابس التي تستخدم الميسيليوم ستكون أيضًا قابلة للتحلل البيولوجي، مما قد يضع حداً للتأثيرات البيئية الضارة لـ "الموضة السريعة".

قال الدكتور مات سكولين، الرئيس التنفيذي لشركة MycoWorks، لصحيفة الجارديان: "يمكن أن يعطي نفس الاستجابة مثل جلد الحيوان.. لديه هذا الشعور اليدوي من الندرة."

يمكن إنتاج بدائل الجلود من الفطريات عن طريق إعادة تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والحرجية منخفضة التكلفة مثل نشارة الخشب.

تعمل هذه كعلف لنمو الفطريات، والتي تنمو، وفي غضون أسبوعين يمكن حصاد الكتلة الحيوية الفطرية.

يمكن استخدام تقنية MycoWorks الحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمى Fine Mycelium، من الفطريات التي تنمو في الصواني في غضون أسابيع.

تعمل التكنولوجيا على تعزيز الفطريات أثناء نموها لتحقيق قوة ومتانة لا مثيل لها، والمنتج النهائي، المسمى Reishi، تم دباغة وإنهاءه بواسطة شريك MycoWorkss المدبغة في إسبانيا، وهي شركة تدعى Curtidos Badia.

جدير بالذكر أنه تأتي الجلود المصنوعة من الحيوانات من الماشية، وكذلك الأغنام والحملان والماعز وحيوانات الخيول بما في ذلك الخيول والجاموس والخنازير وحتى الحيوانات المائية مثل الفقمة والحيتان والتماسيح.

يجلب الجلد المصنوع من جلود هذه المخلوقات قضايا أخلاقية بالإضافة إلى مخاوف بشأن إزالة الغابات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتربية الماشية.

وستجذب المنتجات "الجلدية" الصديقة للبيئة والأخلاقية النباتيين الذين يمتنعوا عن أي نوع من المنتجات المصنوعة من الحيوانات، وكذلك الأشخاص المراعيين للبيئة.