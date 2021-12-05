كيفية النشر على Pinterest من جهاز كمبيوتر أو هاتف فى خطوات

يركز موقع Pinterest على نشر الصور التى تجعله مصدرًا جيدًا لمشاركة المعلومات مع الآخرين، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث وجمع الأفكار للمشاريع الشخصية أو مشاريع العمل، ويمكنك نشر الصور على Pinterest على الويب أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول لأجهزة Android أو iPhone، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية النشر على موقع Pinterest على موقع سطح المكتب

1. افتح Pinterest في مستعرض ويب وقم بتسجيل الدخول، إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل.

2. اضغط فوق علامة الجمع الموجودة أسفل يمين صفحة الويب ثم اضغط فوق "إنشاء دبوس" في القائمة المنبثقة.

3. اسحب صورة من جهاز الكمبيوتر إلى المستطيل، أو اضغط عليها واختر صورة من مربع حوار الملف.

4. ادخل عنوان هذا المنشور في حقل إضافة العنوان الخاص بك.

5. أضف نصًّا وصفيًّا إضافيًّا في الحقل الذى يصف العنصر.

6. إذا كنت تريد تسهيل فهم المنشور للأشخاص الذين يستخدمون قارئ الشاشة، فاضغط فوق إضافة نص بديل ووصف الصورة.

7. إذا كنت ترغب في ربط هذا المنشور بموقع ويب، ادخل عنوان URL في حقل إضافة كارتباط.

8. اختر لوحة من القائمة المنسدلة في الجزء العلوي واضغط فوق حفظ.

كيفية النشر على موقع Pinterest على تطبيق الهاتف

تكاد تكون خطوات نشر دبوس في تطبيق Pinterest هي نفسها تمامًا سواء كنت تستخدم Android أو iPhone.

1. ابدأ تطبيق Pinterest.

2. اضغط فوق علامة الجمع في الجزء السفلي من الشاشة (أعلى يمين Android)، وفي القائمة المنبثقة، اضغط فوق تثبيت.

3. ابحث عن الصورة التي تريد نشرها واضغط عليها، ثم اضغط فوق "التالي".

4. ادخل العنوان والوصف.

5. إذا كنت تريد ربط هذا المنشور بموقع ويب، فاضغط فوق علامة الجمع الموجودة بجانب إضافة ارتباط (iPhone) أو اضغط فوق إضافة (Android) واكتب عنوان الويب أو الصقه.

6. اضغط على التالي.

7. اضغط على اللوحة التي تريد نشر الصورة عليها.