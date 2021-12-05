وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 5/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير أبو حميد إلى "برزلاي" في وضع صحي سيء وكالة الرأي الفلسطينية "التقنية": طلاب الإعلام يشاركون في دوري مناظرات الجامعات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بحظر الكويت دخول السفن من وإلى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام منزل الشهيد سليمة في سلفيت والتحقيق مع أفراد عائلته وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف محطة توليد كهرباء غزة لعدة ساعات لأعمال صيانة وكالة الرأي الفلسطينية اليوم الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس بعد خوضه إضراباً لـ131 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ 111 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية الشجاعية يستعيد لاعبه البارز .. والشاطئ يغيب عنه لاعبين
أخبار » أخبار الأسرى

اليوم الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس بعد خوضه إضراباً لـ131 يوماً

05 كانون أول / ديسمبر 2021 09:04

VMIgY
VMIgY

رام الله – الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني إنه من المقرّر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل كايد الفسفوس، اليوم الأحد.

وبيّن نادي الأسير أن المعتقل الفسفوس كان قد خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(131) يوماً، وأنهاه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الفسفوس (32 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، هو أسير سابق، تعرّض للاعتقال عدّة مرّات، وكانت آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020، وخاض إضراباً عن الطعام عام 2019، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقّاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله كان موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من تعثّر دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟