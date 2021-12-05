حماس ترحب بحظر الكويت دخول السفن من وإلى الاحتلال

غزة - الرأي

رحب رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في إقليم الخارج، هشام قاسم بالقرار الصادر عن الجهات الرسمية في دولة الكويت الشقيقة القاضي بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى الكيان الصهيوني.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي أن القرار الكويتي يشكل مسعى واضحاً لتطبيق السياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائما إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة، وهو موقف تُحَيّيه حماس، وتكبره، وتُجِلّه، لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأكد أن القرار الكويتي ينسجم مع التوجهات الرسمية لدى الإخوة الأشقاء في دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، الذين ما فتئوا ينتصرون لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية.

وأوضح قاسم أن الموقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة ما زال فيها خير كثير، رغم موجة التطبيع سيئة الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها.

ونبّه أن القرار الكويتي لا يعتبر غريبا عن الأشقاء في الكويت، داعيا باقي الدول العربية والإسلامية والصديقة حول العالم إلى اتباع النهج ذاته، لمحاصرة الاحتلال، والتضييق عليه، ومنعه من استغلال موانئها البحرية في عمليات الاستيراد والتصدير، في الوقت الذي يواصل فيه قتل الإنسان الفلسطيني، وسرقة أرضه، وتدنيس مقدساته، في انتهاك سافر وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية.