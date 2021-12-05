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أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله جنوب القدس

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، على هدم منزله في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد عميرة على هدم منزله البالغ مساحته 165 مترا مربعا، بعد تسلّمه اخطارا بالهدم قبل فترة، والا ستهدمه بلدية الاحتلال، ويتحمل هو تكلفة بدل الهدم.

يذكر أن منطقة واد الحمص تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بهدم العشرات من الشقق السكنية، واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

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