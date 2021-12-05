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حالة وفاة و69 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:27

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 411 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 60 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187691 إصابة بينها 1398 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184639 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1654.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 38.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 511405 شخصًا.

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