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"هنية" يبارك انطلاقة الموسم الرياضي الجديد

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:46

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غزة-الرأي

وجه عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التحية للأسرة الرياضية، وبارك انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وبدء مباريات دوري كرة القدم للدرجات الممتازة والأولى والثالثة اليوم السبت على ملاعب محافظات غزة.
وتمنى هنية الذي وصل العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس لحضور بطولة كأس العرب، التوفيق لاتحاد كرة القدم والأندية المشاركة، وقال إن الموسم الحالي سيشهد عودة الحياة للملاعب من جديد بعد حرمان الجماهير الموسم الماضي من مساندة أنديتهم بسبب وباء "كورونا"، مؤكدا أهمية الحرص على التنافس الشريف والحفاظ على استقرار البطولات الرياضية.
 

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