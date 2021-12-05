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فحص 100 مصاب بـ"كورونا" بالضفة للتأكد من عدم حملهم المتحور "أوميكرون"

05 كانون أول / ديسمبر 2021 12:07

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت وزارة الصحة في رام الله إنه يجري العمل على فحص 100 عينة عشوائية لحالات تبين إصابتها بفيروس "كورونا"، للتأكد من عدم إصابتها بالمتحور الجديد "أوميكرون".

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أنه تم اختيار العينات العشوائية لحالات مصابة وقادمة من الخارج، مؤكدة أن فلسطين، حتى اليوم، خالية من أي إصابة بالمتحور الجديد.

وأضافت "أن هذا الإجراء يُعمل به من خلال إجراءات فحص جينات الفيروس، ضمن بروتوكول الفحص في وزارة الصحة، في إطار المتابعة الحثيثة للتأكد من أن فلسطين خالية من أي إصابة بالمتحور الجديد".

وذكرت وزارة الصحة أنها بانتظار المادة المخبرية التي تكشف مباشرة عن الإصابة بالمتحور الجديد".

 

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