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اجبار مواطن على هدم منزله في واد الحمص جنوب القدس

05 كانون أول / ديسمبر 2021 12:14

بيت لحم - الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، على هدم منزله في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرق القدس.

وقال مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد عميرة على هدم منزله البالغ مساحته 165 مترا مربعا، بعد تسلّمه اخطارا بالهدم قبل فترة، والا ستهدمه بلدية الاحتلال، ويتحمل هو تكلفة بدل الهدم.

يذكر ان منطقة واد الحمص تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بهدم العشرات من الشقق السكنية، واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.

كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

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