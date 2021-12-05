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3 وفيات و275 إصابة بفيروس "كورونا" بغزة والضفة

05 كانون أول / ديسمبر 2021 04:36

غزة- الرأي:

 أعلنت وزارة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، منوهة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 3589.

وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، الخليل 77، بيت لحم 49، رام الله والبيرة 28، جنين 18، طولكرم 5، ضواحي القدس 3، نابلس 21، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، الخليل 36، بيت لحم 28، رام الله والبيرة 30، جنين 23، طولكرم 1، ضواحي القدس 0، نابلس 16، سلفيت 0، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 3".

وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة في دورا وأخرى في بيت ريما قضاء رام الله نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضا، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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