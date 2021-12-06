الطقس: أجواء غائمة وباردة اليوم وغدًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع اعتبارا من ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة، تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما الخميس، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.