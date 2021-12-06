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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويقتحم بلدات وقرى برام الله

06 كانون أول / ديسمبر 2021 08:30

رام الله - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين وفتشت عددا من المنازل بينها منازل أسرى محررين، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

ففي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتز حامد، وعبد الرحمن فارس، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس.

كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن خالد نوابيت من بلدة برقا شمال مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال كل من قرى وبلدات: نعلين، ودير قديس، وخربثا بني حارث، وبلعين، غرب رام الله، وفتشت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا، وعرف من بين المنازل المقتحمة منزل الأسير المحرر احمد حمودة من قرية خربثا بني حارث، ومنزل اديب أبو رحمة في قرية بلعين.

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