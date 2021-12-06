وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية عقب عملية طولكرم .. حماس: جذوة المقاومة تتصاعد وثورة شعبنا لن تخمد وكالة الرأي الفلسطينية "السيد روبوت"..فلسطيني من غزة يبتكر روبوتاً بآلة تحكم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لإقامة مستوطنة جديدة جنوب القدس وكالة الرأي الفلسطينية سرير على شكل طائرة مسيرة بسعر 25 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية معلومات مقلقة بشأن المتحور الجديد "أوميكرون" والمتعافين من كورونا! وكالة الرأي الفلسطينية حلّ لغز حيّر العلماء.. اكتشاف "مضخة سرية" في الدماغ! وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويقتحم بلدات وقرى برام الله وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس
أخبار » عجائب وطرائف

سرير على شكل طائرة مسيرة بسعر 25 ألف دولار

06 كانون أول / ديسمبر 2021 08:39

سرير على شكل طائرة مسيرة بسعر 25 ألف دولار
سرير على شكل طائرة مسيرة بسعر 25 ألف دولار

أطلق اتحاد سباقات الطائرات المسيرة سريرًا جديدًا بسعر 25 ألف دولار لأنه يأتى على شكل طائرة مسيرة، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .

ويهدف اتحاد DRL لجعل سباقات الطائرات المسيرة أمرًا رائجًا مثل سباقات السيارات السريعة، حيث كانت جميع أسرة الأطفال في الماضي تأتي على شكل سيارات سباقات سريعة. 

وانتشرت أسرة سيارات السابقات كثيرًا في الفترة من عام 1980 وحتى منتصف 1995، وساعدت هذه الأسرة في نشر ثقافة سباقات السيارات السريعة وجعلها رائجة.

ويشبه هذا السرير في تصميمه طائرة Racer4 رباعية المراوح الخاصة باتحاد السابقات، وهي تأتي مع أربعة أذرع وفي كل ذراع منها مروح موجهة للأعلى حتى ترتفع الطائرة عن الأرض.

ويطلق الاتحاد على هذا السرير "أفضل هدية لأعياد الميلاد"، ولكن لن تستطيع الذهاب لشراءه من المتاجر، حيث يسوق الاتحاد لهذا السرير على أنه هدية فاخرة ويصمم بالطلب.

ويمكنك أن تحجز نسخة خاصة من السرير لك حتى بداية شهر فبراير، وبعد ذلك يغلق باب الحجز وتبدأ عملية التصنيع. تصميم الطائرة المسيرة التى تحولت إلى سرير ويتوفر هذا السرير في حجمين إما سرير فردي أو سرير مزدوج، كما يأتي مصنعًا بالكامل من خشب MDF المعالج.

كما تجد علامة الاتحاد الخاصة موجودة في واجهة السرير أو مقدمته، ويأتي مع أربعة أذرع تحمل المراوح موزعة من الجهاز.

وتضيء هذه الأذرع باللون الأحمر وهي مصنعة من الرغوة مرتفعة الكثافة، لتكون سهلة في التنقل والتحريك، ويأخذ هذا السرير مساحة كبيرة من أي غرفة تضعه فيها، لذلك يجب أن تجد مكانًا مناسبًا له في منتصف غرفتك.

ويجعله هذا الحجم غير مناسب للاستخدام في الغرف الصغيرة أو الشقق صغيرة حجم، كما أن سعره يجعله موجهًا لفئة خاصة من الملاك، ويضم السرير أقنعة خاصة للنوم متناسبة مع تصميم السرير والطائرات المسيرة بشكل عام، ويمكنك أن تضيف قاعدة تثبيت لأجهزة التلفاز في السرير.

ولا يأتي السرير مع أي ملحقات إضافية متناسبة مع تصميم السرير بشكل عام، وهو أمر مفاجئ بسبب سعره المرتفع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟