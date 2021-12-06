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مخطط لإقامة مستوطنة جديدة جنوب القدس

06 كانون أول / ديسمبر 2021 08:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، بأن بلدية القدس و"حارس الأملاك العام" في وزارة القضاء الإسرائيلية تدفعان لتنفيذ مخطط لإقامة مستوطنة جديدة جنوب القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحي المخصص للمستوطنين سيتم بناؤه بالقرب من حي بيت صفافا الفلسطيني الذي يعاني من نقص حاد في أراضي البناء، مشيرةً إلى أن المخطط يقوم على بنائه في مناطق بدأ بالسماح بتسجيل أراضيها في خطوة كانت تهدف بالأساس إلى مساعدة الفلسطينيين شرقي القدس، إلا أنه في الوقت الحالي يتم استخدامه من قبل المستوطنين في الشيخ جراح، وإنشاء الحي الجديد المذكور.

وذكرت أنه يتوقع أن تنظر لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس في مخطط إقامة المستوطنة، التي سيطلق عليها اسم "غفعات هشاكيد"، وستقام في أراض بمساحة 38 دونما، تقع كلها خارج الخط الأخضر، وسيقام فيها 473 وحدة سكنية ومدرسة ابتدائية وكنس وروضات أطفال.

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