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"السيد روبوت"..فلسطيني من غزة يبتكر روبوتاً بآلة تحكم عن بعد

06 كانون أول / ديسمبر 2021 08:42

"السيد روبوت"..فلسطيني من غزة يبتكر روبوتاً بآلة تحكم عن بعد

رغم ندرة الأدوات والمكونات الكهربائية، ورغم الحصار والدمار وقلة الإمكانيات، تمكن فلسطينيون في قطاع غزة من بلوغ مستويات التكنولوجيا والابتكار..واخترعوا روبوتا محلي الصنع هو الأول من نوعه في قطاعهم.


"السيد روبوت"روبوت تعليمي يتفاعل مع الطلاب لتعليمهم التقنيات الفيزيائية كالدوائر الكهربائية ومساعدتهم على حفظ دروسهم في مدرسة البسمة في مدينة غزة، وبفضل هذا الابتكار أصبح الطلاب أكثر انتباها وتفاعلا مع المدرس.

كان الهدف الأول للرزي واثنين من زملائه وشركائه من وراء ابتكار الروبوت هو تسهيل العملية التعليمية خاصة بعدما تعرض طلبة غزة خلال العامين الماضيين لصدمات نفسية ناجمة عن ظروف متعلقة بالواقع الصحي وإغلاق المدارس سواء بسبب جائحة كورونا أو بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/أيار الماضي.

.وأدى هذا الواقع المؤلم إلى ترك بعض الطلبة لمقاعد الدراسة وتراجع مستوى التحصيل الدراسي لشريحة من الطلبة.

مهمة صناعة الروبوت التي اسغرقت نحو شهرين لم تكن سهلة وتخللتها صعوبات ومعوقات عدة بسبب شح كثير من المواد والقطع الإلكترونية جراء القيود التي يفرضها كيان الإحتلال.

ولكن بالاعتماد على منهجية الصواب والخطأ واستخدام البدائل وتكرار التجارب وصل المهندسون الثلاثة إلى هذا النموذج من الروبوت الذي يتم التحكم به بواسطة ريموت كونترول وتغذيته بالبيانات

ولم يمر شهر على ابتكار الروبوت حتى أصبح الأخير شريكا أساسيا للمدرسين في الصفوف من الأول وحتى الرابع متنقلا من فصل إلى آخر.

وأصبحت المدرسة قبلة ومزارا للصحفيين والمهتمين.. أما أمل المبتكرين الفلسطينيين الثلاثة فهو صناعة نماذج كثيرة وأكثر تطورا في المستقبل القريب.

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