كثرة نمو الشعر بجسمك تعنى اضطرابات هرمونية أحيانا

تعاني الكثير من النساء بظهور شعر في الجسم بكثرة دون سابق إنذار، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهن للإحراج وخاصة إذا كان منتشر في البشرة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب كثافة نمو الشعر بالجسم وذلك وفقا لموقع هيلث لاين "healthline و Brightside".

أكدت الدراسة أن التعرض لكثرة نمو الشعر وإنتشار في الجسم يعد علامة على الإصابة ببعض الأمراض، وجميعها مرتطبة بحدوث لخبطة في الهرمونات الخاصة بالجسم،ومنها:

-الإصابة بتكيسات المبيض تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بظهور الشعر بكثافة بالجسم، نتيجة لحدوث عدم توازن الهرمونات الأنثوية بالجسم، كما أن تكيس المبيض قد يتسبب أيضا في الإصابة بالعقم، وزيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية، ولذا يجب توخي الحذر ومراجة طبيب النساء لتنظيم نسب هذه الهرمونات.

-تعرض الجسم لمستويات عالية لهرمون الكورتيزول الذي يفرز من غدة الكظرية، ويطلق علي هذا الأمر متلازمة كوشينغ، ولذا يجب تنظيم نسب هذا الهرمون بالجسم.

-الإصابة بورم في المبيض أو الغدد الكظرية، ولذا يجب عد إهمال ظهور الشعر بكثرة.

-بعض الأدوية تتسبب في ظهور كثرة الشعر بالجسم كالخاصة بالهرمون الذكوري، والخاصة بعلاج بالانتباذ البطاني الرحمي.

وأخير وجه التقرير نصيح لجميع النساء، بضرورة عدم إهمال ظهور الشعر بالجسم بكثرة، لأنه علامة علي وجود مشكلة ما في الجسم ويجب التعرف عليها وحلها بشكل سريع.