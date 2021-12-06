للرجال فوق سن الأربعين.. يجب فحص هذه الأعراض الخمسة

قد يبدو بلوغ سن الأربعين مشكلة كبيرة، عندما تصل إلى الأربعينيات من عمرك، تكون حياتك المهنية في حالة أفضل مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، فأنت الآن أكثر توجهاً نحو ما تريده من الحياة ، ولم تكن ثقتك بنفسك أفضل من أي وقت مضى.

لكن انتظر، هذا ليس كل ما في الأمر "للوصول إلى الأربعينيات"، فيجب أيضًا أن تقدر صحتك وهذا الجسم الذي يجب أن تعيش فيه حتى سن الشيخوخة.

وفقا لتقرير شبكة تايمو ناو الهندية " timesnownews " هناك 5 فحوصات مهمة يجب عليك إجراؤها على نفسك، الآن وبشكل دوري كثيرًا.

ضعف العضلات:



إن انخفاض كتلة العضلات هو جزء من الشيخوخة، لكن هذا لا يعني أنك عاجز عن إيقافه، ففقدان العضلات المرتبط بالعمر ، هو جزء طبيعي من الشيخوخة.

يفقد معظم الرجال حوالي 30 % من كتلة عضلاتهم خلال حياتهم، قلة العضلات تعني ضعفًا أكبر وحركة أقل ، وكلاهما قد يزيد من خطر السقوط والكسور - خطر الإصابة بكسر رض منخفض من السقوط ، مثل كسر الورك أو الترقوة أو الساق أو الذراع أو الرسغ.

ارتفاع ضغط الدم:



من النادر أن تظهر عليك أعراض ارتفاع ضغط الدم، ولكن إذا لم يتم اكتشافها يمكن أن تسبب مشاكل مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، يجب إجراء اختبارات ضغط الدم والكوليسترول بشكل دوري ومنتظم، إذا كانت مستويات الكوليسترول المرتفعة تتدفق عبر الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم في الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

سيساعدك فحص دم بسيط للتحقق من الكوليسترول وفحص ضغط الدم بعد سن الأربعين على إجراء التغييرات اللازمة في نمط الحياة إذا لزم الأمر لإدارة صحتك.

الصحة العقلية وظروف الحالة المزاجية:



يميل الرجال أيضًا إلى كبت مشاعرهم، وليس مشاركة مخاوفهم، إذا كنت تشعر بالإحباط الشديد ، والاكتئاب ، وتعاني من سهر الليالي ، ومشاعر الحزن الشديد والإرهاق ، فلا تحاول أن تقاوم ذلك، يمكن أن تكون العلامات الأولى للاكتئاب ومن المهم إدراك أن هذه المشاعر قابلة للعلاج. الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، لذا تحدث إلى شخص تثق به ، أو مجموعة دعم محلية أو طبيب عام يمكنه تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى العلاج الدوائي أو مزيج من الاثنين معًا.

كثرة التبول ليلا:



تعد زيارة الحمام والتبول بكثرة من العلامات الرئيسية لسرطان البروستاتا ، وهو أكثر أنواع السرطان تشخيصًا لدى جميع الرجال، يمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى الضغط على الإحليل ، مما قد يؤثر على كيفية التبول.

وفقًا لمايو كلينك ، تختلف شدة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بتضخم غدة البروستاتا ، لكن الأعراض تميل إلى التفاقم تدريجيًا بمرور الوقت. لتشخيص سرطان البروستاتا تستخدم اختبارات الدم وكذلك فحص المستقيم.

تضخم الخصيتين:



الخصيتان حساستان للغاية ، وحتى الإصابة الطفيفة يمكن أن تسبب ألم الخصية أو عدم الراحة، يعد تضخم الخصيتين أحد الأعراض الرئيسية لسرطان الخصية، بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى ، فإن سرطان الخصية نادر الحدوث، يمكن علاج سرطان الخصية بشكل كبير ، حتى عندما ينتشر السرطان خارج الخصية.