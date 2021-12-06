اكتشاف قصر صينى عمره 5000 سنة.. اعرف الحكاية

قام علماء أثار صينيون بالتنقيب في موقع التراث Nanzuo في تشينجيانج على هضبة اللوس في الصين، في مقاطعة قانسو، والتى يعود عمرها 5200 سنة.

تم العثور على موقع Nanzuo في منطقة تمثل واحدة من "أكبر مجمعات المستوطنات البشرية المعروفة في ذلك الوقت"، وأقام هان جياني، الأستاذ بجامعة رينمين الصينية، الذي يقود أعمال التنقيب، مؤتمرًا عبر الإنترنت عقدته إدارة التراث الثقافي الوطنى، وأخبر فيه أن الموقع يقدم أدلة مادية رئيسية "للدور المحوري للروافد الوسطى للنهر الأصفر في ولادة الحضارة الصينية"، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient-origins.

وأجريت الحفريات السابقة في الموقع في الثمانينيات والتسعينيات، ويرجع تاريخ الكربون المشع للمواد العضوية إلى ما بين 4600 و 5200 عام، وتم بناء الموقع في أواخر فترة ثقافة Yangshao، التي يعود تاريخها إلى 5000 إلى 7000 عام في جميع أنحاء شمال الصين، ومع ذلك قال البروفيسور هان إن تركيز الحفريات الأخيرة تركز على مساحة (74.13 فدانًا)، محاطة بثلاث طبقات من الخنادق الدفاعية الشاسعة.

والموقع ربما كان قصرًا ملكيًا وصفت المباني الفخمة والنظام الدفاعي بأنها "ذات حجم غير عادى"، إذا كان هذا هو بالفعل ما كانت عليه المبانى فى ذلك الوقت.