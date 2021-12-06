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اغلاق مداخل يعبد ومستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر بجنين

06 كانون أول / ديسمبر 2021 09:47

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جنين – الرأي:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، قرب بلدة سيلة الظهر، جنوب المدينة.

وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل البلدة، والطرق الفرعية والترابية المؤدية إليها، وأوقفت المركبات وفتشتها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، واحتجزت عددا من الشبان، واستجوبتهم.

وذكر أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت عدة حواجز في محيط القرى المجاورة ليعبد.

وفي سياق آخر اقتحم عشرات المستوطنين موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، قرب بلدة سيلة الظهر، وأدوا طقوسا تلمودية، واحتفلوا بعيد الأنوار العبري "الحانوكاة"، بمشاركة رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان، وعضو الكنيست أوريت شتروك.

واندلعت مواجهات على مدخل قرية برقة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال انسحاب المستوطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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