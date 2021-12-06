وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تُصدر 60 ألف معاملة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2134) الاثنين6 ديسمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 7 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية اغلاق مداخل يعبد ومستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر بجنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تنفذ فعالية لمرضى الغسيل الكلوي وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 7 إصـابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعـة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استخراج دبوس بالمنظار من معدة فتاة دون مضاعفات وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يغازل برشلونة ويضع ليفربول في مرمى الجماهير!
أخبار » الأخبار العبرية

"غانتس" يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في الضفة

06 كانون أول / ديسمبر 2021 10:13

الضفة المحتلة - الرأي:

أوعز ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر غانتس تعليمات بإجراء تحقيق شامل، في أعقاب استشهاد الفتى محمد نضال يونس موسى (16 عاما) من مدينة نابلس، بنيران قوات الاحتلال في حاجز جبارة بادعاء تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن في المعبر، فجر اليوم الإثنين.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الشهيد قاد سيارة والده، من طراز "كايا"، في المعبر بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، صباح اليوم، "نحن في أوج عملية تشجع فيها حماس والجهاد الإسلامي من خلالها على تنفيذ عمليات في الضفة الغربية".

وزعم أن "الشاباك" نجح في إحباط البنية التحتية الكبرى (لتنظيمات محلية)، لكن هناك موجة عمليات فردية يصعب منعها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟