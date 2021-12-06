"غانتس" يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

أوعز ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر غانتس تعليمات بإجراء تحقيق شامل، في أعقاب استشهاد الفتى محمد نضال يونس موسى (16 عاما) من مدينة نابلس، بنيران قوات الاحتلال في حاجز جبارة بادعاء تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن في المعبر، فجر اليوم الإثنين.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الشهيد قاد سيارة والده، من طراز "كايا"، في المعبر بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، صباح اليوم، "نحن في أوج عملية تشجع فيها حماس والجهاد الإسلامي من خلالها على تنفيذ عمليات في الضفة الغربية".

وزعم أن "الشاباك" نجح في إحباط البنية التحتية الكبرى (لتنظيمات محلية)، لكن هناك موجة عمليات فردية يصعب منعها.