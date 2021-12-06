النيابة العامة تعتمد "كود الاستجابة السريع للوثائق الصادرة

غزة- الرأي

أعلنت النيابة العامة بغزة عن البدء في استخدام تقنية "كود الاستجابة السريع - QR Code" على كافة المستندات والوثائق الصادرة عن برنامج العدالة الجنائية الخاص بالنيابة العامة، حيث تتمثل تقنية "كود الاستجابة السريع - QR Code" بوجود أكواد على كل مستند أو وثيقة، يتم قراءتها عبر جهاز القارئ الموجود في كل نيابة، مما يسهل عملية البحث عن الملفات والإسراع في الوصول للمعلومة عبر منظومة العدالة الجنائية، إضافةً إلى التأكد من صحة المستند والتأكد من عدم تزويره، إضافةً إلى تصدير واستيراد الملفات بسهولة على برنامج العدالة الجنائية.

وأفاد مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، أن قرار تطبيق رمز الاستجابة السريع «QR code» يعتبر نقلة نوعية على مستوى الدوائر الحكومية، وأن «QR code» يمنع وجود مستندات غير سليمة، خاصة أن الوثائق الصادرة عن برنامج العدالة تعتبر وثائق حساسة وذات أهمية.

وثمّن الدكتور المصري الجهود المستمرة من دائرة الحاسوب بالنيابة العامة في التطوير ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التحول الرقمي، رغم التحديات ومحدودية الإمكانيات.

ويذكر أنه تم تجربة التقنية في ديوان النائب العام، وجارٍ تعميمها على النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة.