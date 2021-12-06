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خلال الأسابيع الأخيرة

قلق إسرائيلي من ازدياد العمليات بالضفة والقدس

06 كانون أول / ديسمبر 2021 11:13

القدس المحتلة - الرأي

أعربت مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية عن قلقها من إزدياد العمليات الفردية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

وأفاد موقع "والا" العبري، بأن عملية الدهس التي استهدفت حاجز "التين" قرب طولكرم الليلة الماضية تسببت بإصابة حارس إسرائيلي بجراح خطيرة واستشهاد منفذها، يعد حلقة ضمن سلسلة عمليات مؤخرًا.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية إن الوضع بات مقلقًا، ويجري طوال الوقت محاولات لمحاكاتها فيما يعرف بأجواء العمليات في الوقت الذي يكمن فيه الخطر بالفشل بوقف موجة العمليات الحالية.

وأوعز وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب عملية الدهس في طولكرم فجر اليوم.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، رام بن باراك: "نحن في أوج عملية تشجع فيها حماس والجهاد الإسلامي من خلالها على تنفيذ عمليات بالضفة الغربية".

من جهته، ذكر وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعالون: "يبدو أننا في خضم موجة من العمليات بدعم وتحريض من حمـاس، ونرى أوجه الشبه بين ما حدث في الشهرين الماضيين وبين انتفاضة الأفراد".

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