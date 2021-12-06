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197 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

06 كانون أول / ديسمبر 2021 11:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 197 مستوطنا بينهم طلاب من المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما انتشرت شرطة الاحتلال على بوابات المسجد، وفي باحاته، لحماية المقتحمين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى في اليوم الأخير من "عيد الأنوار اليهودي"، الذي بدأ في 28 تشرين الثاني الماضي، وتتكثف خلال أيامه اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، تلبية للدعوات المتطرفة التي تطلقها جماعات "الهيكل".

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