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القسام يزف مجاهداً ارتقى خلال الإعداد والتجهيز

06 كانون أول / ديسمبر 2021 11:42

كتائب القسام
كتائب القسام

غزة - الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد مجاهديها، والذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز.

ونعت الكتائب في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ هاني سامي صلاح، (28 عاماً) من مسجد "أرض الرباط" في حي التفاح شرق غزة، والذي ارتقى اليوم الاثنين، خلال الإعداد والتجهيز.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وأضافت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.".

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