الاحتلال يهدم مسكناً شرق يطا جنوب الخليل

الخليل – الرأي:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسكنا شرق يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية المكان وهدمت مسكناً في قرية ارفاعية شرق يطا، تعود ملكيته للمواطن أبو صلاح الجعبري.

يشار إلى أن أهالي القرية يتعرضون لاعتداءات الاحتلال بين الفينة والأخرى، لإرغامهم على ترك أراضيهم، كي يستولي المستوطنون عليها.

وعلى صعيد آخر، وضعت قوات الاحتلال غرفة اسمنتية في أراضي المواطنين، بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم (60)، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.