الصحة: فلسطين خالية من أي إصابة بـ"اوميكرون"

رام الله – الرأي:

أكدت وزارة الصحة في رام الله، أن فلسطين ما زالت خالية من المتحور الجديد "اوميكرون"، الذي يتميز بسرعة انتشاره، وسرعة ظهور أعراضه على المصابين.

وقالت إن نتائج فحص 130 عينة اخذت عشوائياً من مصابين "بكورونا" من محافظات بيت لحم، والقدس، ورام الله، وأريحا، أظهرت أنها لا تحمل المتحور الجديد

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في وقت سابق أنه من غير الواضح ما إذا كان "أوميكرون" يزيد من خطورة الحالة الصحية للمرضى مقارنة مع متحورات أخرى.

وأشارت إلى أنها لا تملك معلومات تثبت أن الأعراض المرتبطة بسلالة "أوميكرون" تختلف عن الأعراض المصاحبة لإصابة الإنسان بسلالات أخرى من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تحديد مدى خطورة المتحور الجديد قد يتطلب وقتا يتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع.