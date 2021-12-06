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الصحة تناقش نتائج تقييم موجات كوفيد الثلاثة

06 كانون أول / ديسمبر 2021 02:05

الصحة تناقش نتائج تقييم موجات كوفيد الثلاثة
الصحة تناقش نتائج تقييم موجات كوفيد الثلاثة

غزة- الرأي

ناقش مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح، نتائج دراسة تقييم موجات كوفيد الأولى والثانية والثالثة، وذلك خلال لقائه بمدراء المستشفيات ومدراء ادارته وذوي العلاقة. 

وأطلع د.صباح الحضور على نتائج وإنجازات الخدمة خلال تلك الموجات والملاحظات والتوصيات ومناقشتها. 

وأكد على الالتزام بالسياسات والبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة في هذ الخدمة وتحديثها بشكل دوري، ورصد بعض الاحتياجات لمواقع الخدمات داخل المستشفيات وتحديدا في م.النجار والإندونيسي. 

ووجه د.صباح شكره للدكتور عاطف الحوت مشرف ومنسق خدمات كوفيد في مستشفيات وزارة الصحة الذي أجرى الدراسة وقام بتنسيق وعرض البيانات والمعلومات والنتائج، لافتا الى اعتماد وعرض هذه البيانات لذوي الاختصاص، وإنجاز التوصيات المطروحة في هذه الدراسة للخروج بأفضل أداء في مواجهة موجة "كورونا" الرابعة.

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