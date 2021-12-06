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اتحاد موظفي "الأونروا" يُهدد باللجوء للمحاكم الدولية

06 كانون أول / ديسمبر 2021 04:15

غزة- الرأي:

وجه المؤتمر العام لاتحادات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تحذيرًا لإدارة الوكالة من سياسة التضييق على الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، محملًا إياها المسؤولية الكاملة "والنتائج السلبية" التي قد يتعرض لها موظفي الوكالة.

وهدد المؤتمر العام باللجوء لمحكمة النزاعات ومحكمة لاهاي الدولية لتعويض الموظفين عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بهم.

وقال رئيس اتحاد الموظفين بـ"أونروا" في قطاع غزة أمير المسحال: "إن المؤتمر العام أصدر بيان ظهر اليوم الاثنين-وصل "صفا" نسخة عنه- لتذكير إدارة الوكالة بخطوة الإضراب الشامل وبأنه سيكون بصورة أشد في حال استمرت في سياساتها بالتضييق على الموظفين".

وأوضح المسحال أن هذا البيان جاء نتيجة استياء موظفي الوكالة في الأقاليم الخمس لتأخر صرف رواتبهم حتى تاريخ هذه اللحظة، مما دفع المؤتمر العام لتذكير إدارة الوكالة بأن هذا الأمر بات لا يمكن السكوت عنه.

صفا.

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