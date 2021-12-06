الاحتلال يعتدي على أسرى جلبوع خلال جلسة محاكمتهم

الداخل المحتل-الرأي:

اعتدى عناصر من ادارة سجون الاحتلال على الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، خلال جلسة محاكمتهم.

وأمهلت محكمة الاحتلال النيابة العامة أسبوعا لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام ضدهم، او الاستمرار فيها، على ان تعقد جلسة المحاكمة المقبلة في السادس عشر من كانون الثاني المقبل.

وذكرت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال أغلقت أبوابها امام الطواقم الصحفية، ومنعتهم من توثيق الاعتداءات على الأسرى بالضرب، وبالدفع، وهم مكبلون بالأصفاد.

وكانت جلسة المحاكمة قد تناولت رد النيابة الإسرائيلية على ادعاء محامي الدفاع عن الأسرى بأن الأسرى الستة يعتبرون "أسرى حرب"، وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وطالبوا بمحاكمتهم وفق هذه المعايير.

وذكر محامو الدفاع "أن الاسرى يتعرضون للانتهاك والتنكيل داخل الزنازين الانفرادية، كما يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الاساسية، بالإضافة الى محاكمتهم مرتين، الاولى بالمحاكم القضائية، والاخرى بما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال.