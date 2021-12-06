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حرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية

الاحتلال يقتحم العيسوية بالقدس المحتلة

06 كانون أول / ديسمبر 2021 04:43

الاحتلال يقتحم العيسوية
الاحتلال يقتحم العيسوية

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وحررت غرامات مالية ضد عدد من المتاجر.

وذكرت مصادر محلية، أن طواقم تابعة لـ"ضريبة الاحتلال" داهمت المحال التجارية في البلدة بحماية قوات الجيش والشرطة وشرعت بتفتيشها وفرض غرامات مالية.

وذكرت أن قوات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية اقتحمت منزل عائلة محمود بالبلدة وشرعت بتفتيشه، واستجوبت العائلة دون ان يبلغ عن اعتقالات.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت من حملات المداهمة لبلدة العيسوية إضافة الى بلدات وقرى أخرى في القدس، بهدف جمع الضرائب او تحرير مخالفات للمواطنين.

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